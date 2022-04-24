في حال تعرُّض المعتمر -لا قدَّر الله- لأزمة قلبية في المسجد الحرام كيف يتم التعامل مع الحالة؟

وأكد التجمع الصحي بمكة المكرمة أنه توجَد في أروقة الحرم ثلاثة مراكز طوارئ، تعمل على مدار الساعة، تتولى تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة، ويتم الكشف على الحالة وتقييمها بناءً على الوضع الصحي، ويتم التواصل مع مدينة الملك عبدالله الطبية عبر الخط الساخن، ويتم تحويل الحالة بشكل عاجل عن طريق الهلال الأحمر، ويتم إدخال المريض لغرفة القسطرة القلبية أو العمليات بشكل عاجل مباشرة دون الوقوف في قسم الطوارئ.