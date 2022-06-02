في حدث عالمي.. "موسم جدة" يستضيف غدًا حفلًا موسيقيًا ضخمًا للفنان بالفين

وحصل بالفين على جائزة بيلبورد الموسيقية، وجائزة الموسيقى الأمريكية، وجائزة جرامي اللاتينية، وتعاون مع العديد من نجوم الموسيقى في أمريكا وعدد من دول العالم، وتصدرت أغنيته "Mi Gente" قوائم الموسيقى في العام ذاته، وتم إعادة توزيعها موسيقيًا مع النجمة العالمية بيونسيه.