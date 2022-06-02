في حدث عالمي.. "موسم جدة" يستضيف غدًا حفلًا موسيقيًا ضخمًا للفنان بالفين

في حدث عالمي فريد ينتظره عشّاق الفن والموسيقى (DJ)؛ يستضيف موسم جدة 2022 غدًا على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، حفلًا موسيقيًا ضخمًا يحييه الفنان العالمي خوسيه بالفين، برفقة مؤديا الدي جي الشهيرين في أوروبا سبيستيان أنجروسو، وستيف أنجلو.
ويُنتظر أن يملأ الآلاف من محبي النجم العالمي الشهير من داخل المملكة وخارجها أرضية ملعب الأمير عبدالله الفيصل، حيث يُقدم مالفن والفرقة العالمية التي ستُرافقه حفلًا يمتد لعدة ساعات، وذلك بعد أن تم طرح تذاكر الحفل عبر نقاط البيع الإلكترونية لموقع موسم جدة.
ويُعد بالفين واحدًا من أفضل 10 فنانين على مستوى العالم، ووصفته وكالة بيتشفورك الإعلامية بأنه "الوجه الحديث لموسيقى الريجاتون"، وهي مزيح من موسيقى بورتو ريكا وموسيقى الدانسهول في أمريكا اللاتينية، وموسيقى الهوب هوب الأمريكية.
وحصل بالفين على جائزة بيلبورد الموسيقية، وجائزة الموسيقى الأمريكية، وجائزة جرامي اللاتينية، وتعاون مع العديد من نجوم الموسيقى في أمريكا وعدد من دول العالم، وتصدرت أغنيته "Mi Gente" قوائم الموسيقى في العام ذاته، وتم إعادة توزيعها موسيقيًا مع النجمة العالمية بيونسيه.
يُذكر أن موسم جدة يواصل فعالياته المتنوعة التي بدأت مطلع مايو الماضي وتستمر حتى شهر يونيو الجاري، محققًا رقمًا قياسيًا في عدد زوار شهره الأول ناهز 2 مليون زائر من داخل المملكة وخارجها. وتعد هذه الحفلة المنتظرة، أولى حفلات موسم جدة العالمية.