في خدمة زوار الحرم والأهالي.. مستشفيات ومراكز مكة تتأهب لرمضان

وتعمل مستشفى ومراكز طوارئ الحرم على مدار 24 ساعة، في تقديم الرعاية الصحية لزوار وقاصدي المسجد الحرام؛ حيث يقع مستشفى الحرم في الجهة الشمالية من المسجد الحرام أمام باب الملك عبدالله، كما توزع مراكز الطوارئ الثلاثة في أروقة الحرم وجميعها مجهزة بأحدث التجهيزات للتعامل مع الحالات الطارئة.