في خطوةٍ سابقة من نوعها.. "جسر" تربط خدمات التأمينات الاجتماعية بمنصتها

أعلنت شركة جسر للموارد البشرية، عن إتمام ربطها مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتعاون وبوساطة من شركة "مصدر" التي تُعنى بتقديم حلول وخدمات التأمينات الاجتماعية الهادفة للقطاعين الحكومي والخاص؛ بهدف تطوير العمليات ورفع الأداء.
وبيّنت أن هذا الربط يأتي ضمن جهودها في تطوير العمل المتعلق بالموارد البشرية، ويُعد الأول من نوعه الذي يقدَّم للشركات المتوسطة والصغيرة؛ مما يؤكد الدور الذي تقوم به الجهات الحكومية مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تمكين قطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة.
وأوضحت "جسر" أن هذا الربط يساعد قطاع الأعمال في السعودية على تجاوز العديد من التحديات، ويجعل عمل الموارد البشرية أكثر دقة، إلى جانب معالجة مشاكل عدم تطابق البيانات والمعلومات ما بين أنظمة الشركات الداخلية ونظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويعمل هذا التحديث على جعل إنجاز المعاملات مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أدق وأشمل وأسرع من خلال "جسر" ودون التنقل بين عدة منصات ودون أي تكلفة إضافية.
هذه النقلة التقنية ستغير من مفهوم إدارة أنظمة الموارد البشرية بمفهومها التقليدي إلى مفهوم جديد يجعل هذه الأنظمة تفهم الأنظمة والمنصات الأخرى، وتجعل تجربة المستخدم أسهل وأكثر عملية.
وأكدت أنه بعد إتمام الربط؛ أصبحت خدمات التأمينات الاجتماعية متاحة من خلال "جسر"، دون الحاجة للدخول إلى نظام التأمينات بشكل مستقل.. ومن هذه الخدمات التي تدخل تحت إطار هذا الربط ما يلي:
• تعديل بيانات الموظف
• إنهاء عمل الموظف
• توثيق العقود
• إضافة موظف سعودي
• إضافة موظف غير سعودي
• تحديث الأجور
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تعتبر سابقة في مجال خدمات التأمينات الاجتماعية وتكاملها مع برامج الموارد البشرية؛ وبذلك تكون "جسر" أول شركة ناشئة في قطاع تقنيات وأنظمة الموارد البشرية في السعودية تقوم بالربط مع نظام للتأمينات الاجتماعية.
للاطلاع على نظام "جسر" والخدمات التي يقدّمها يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني على https://jisr.net/ar.