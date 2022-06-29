في خطوةٍ سابقة من نوعها.. "جسر" تربط خدمات التأمينات الاجتماعية بمنصتها

وأوضحت "جسر" أن هذا الربط يساعد قطاع الأعمال في السعودية على تجاوز العديد من التحديات، ويجعل عمل الموارد البشرية أكثر دقة، إلى جانب معالجة مشاكل عدم تطابق البيانات والمعلومات ما بين أنظمة الشركات الداخلية ونظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويعمل هذا التحديث على جعل إنجاز المعاملات مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أدق وأشمل وأسرع من خلال "جسر" ودون التنقل بين عدة منصات ودون أي تكلفة إضافية.