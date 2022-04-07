في خطوة واعدة لاستكشاف استراتيجيات تطويرها.. توطين صناعة أشباه الموصلات في السعودية

يتم تصنيع معظم رقائق أشباه الموصلات خارج المملكة العربية السعودية، خصوصًا في أمريكا الشمالية وأوروبا وشرق آسيا. وتعتمد معظم الشركات في العالم على هذه الرقائق لتلبية الطلب على منتجاتها. فعلى سبيل المثال، تواجه شركات صناعة السيارات عجزًا كبيرًا في إنتاج سيارات جديدة نتيجة لشح إمدادات الرقائق الإلكترونية، خصوصًا أن الصناعة مقبلة بقوة نحو إنتاج السيارات الكهربائية والتي تحتاج إلى كميات كبيرة من رقائق أشباه الموصلات أكثر من أي وقت مضى. كما ارتفع الطلب على أجهزة الحاسب الآلي المكتبية والمحمولة والأجهزة اللوحية والإلكترونيات بشكل كبير مع الارتفاع الهائل في عدد الأشخاص الذين يعملون عن بعد في ذروة جائحة فيروس كورونا، إضافة لظهور شبكات (5G) والتقنيات المرتبطة بها.