في دفعتها الـ 16.. الجامعة العربية المفتوحة تخرّج أكثر من 3500 طالب وطالبة

احتفلت الجامعة العربية المفتوحة بتخريج أكثر من 3500 طالب وطالبة من كافة فروعها في المملكة العربية السعودية للعام الدراسي 2020-2021 في دفعتها الـ 16، وذلك تحت رعاية الأمير محمد بن عبدالرحمن آل سعود نائب أمير منطقة الرياض.
وعبّر رئيس الجامعة العربية المفتوحة في الوطن العربي الدكتور محمد الزكري، عن فخره بتخريج الدفعة الـ 16 في السعودية قائلًا: "خلال 20 عاماً مضت ساهمت الجامعة في تهيئة المتعلمين والمتعلمات للمشاركة في تنمية أوطانهم، وخدمت الجامعة منذ تأسيسها قرابة 270 ألفاً وخرّجت قرابة 70 ألفاً، معظمهم من النساء، واستقبلت كل فئات المجتمع، بغضّ النظر عن ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية والزمانية والمكانية".
وأقيم حفل التخرج أمس الأحد في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض "الصالات الخضراء"، بحضور نخبة من رجال الأعمال والمسؤولين وأهالي الخريجين والخريجات، وشهد الحفل إقامة مسيرة للخريجين وتكريمهم من خلال تقديم الدروع التذكارية.
من جهته، قال رئيس الجامعة العربية المفتوحة في المملكة العربية السعودية الدكتور علي الشهراني: "نهنئ طلابنا وطالبتنا، ونهنئ أنفسنا بتخريج جيل جديد متسلح بالعلم والمعرفة، ونبارك لهم هذا الإنجاز الذي سطرته أيديهم، آملين أن يكون لهم دور كبير للمساهمة في تنمية مجتمعاتهم وأوطانهم، وخدمة الإنسانية جمعاء".
يذكر أن الجامعة العربية المفتوحة هي جامعة غير ربحية، وانطلقت بمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود، حين أعلن في عام 1996 عن مبادرته لإنشاء جامعة عربية مفتوحة ككيان أكاديمي تعليمي غير تقليدي، وكمؤسسة تسهم في توجيه التنمية في المجالات العلمية والاجتماعية والثقافية.
وتطورت تلك المبادرة في عام 2002 لتترجم على أرض الواقع إلى جامعة متكاملة هي الجامعة العربية المفتوحة التي انطلقت بتعاون مشترك مع الجامعة المفتوحة في المملكة المتحدة.