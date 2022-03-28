في دفعتها الـ 16.. الجامعة العربية المفتوحة تخرّج أكثر من 3500 طالب وطالبة

وعبّر رئيس الجامعة العربية المفتوحة في الوطن العربي الدكتور محمد الزكري، عن فخره بتخريج الدفعة الـ 16 في السعودية قائلًا: "خلال 20 عاماً مضت ساهمت الجامعة في تهيئة المتعلمين والمتعلمات للمشاركة في تنمية أوطانهم، وخدمت الجامعة منذ تأسيسها قرابة 270 ألفاً وخرّجت قرابة 70 ألفاً، معظمهم من النساء، واستقبلت كل فئات المجتمع، بغضّ النظر عن ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية والزمانية والمكانية".