في دورتها الثالثة.. بدء المرحلة الأولى لفرز جائزة الملك سلمان العالمية لأبحاث الإعاقة

وتأتي جائزة الملك سلمان العالمية لأبحاث الإعاقة في نسختها الثالثة، والتي تحظى باهتمام بالغ من قِبَل كل العلماء والباحثين؛ حيث أصبحت من أبرز الجوائز العالمية في مجال الإعاقة ومحفل دولي يتطلع إليه العلماء والمؤسسات والمراكز والجامعات في العالم أجمع.