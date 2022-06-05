في دورتها الثالثة.. بدء المرحلة الأولى لفرز جائزة الملك سلمان العالمية لأبحاث الإعاقة

عقدت اللجنة العلمية لجائزة الملك سلمان العالمية لأبحاث الإعاقة، اجتماع المرحلة الأولى من فرز وتحكيم ملفات المتقدمين للجائزة، في دورتها الثالثة، بحضور رئيس وأعضاء اللجنة العلمية للجائزة بمقر مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة بالرياض.
واستعرضت اللجنة المشاركات العلمية للمتقدمين على فروع الجائزة الأربعة لـ(العلوم الصحية والطبية، العلوم التربوية والنفسية، العلوم التأهيلية والاجتماعية، وتطبيقات التقنية في مجالات الإعاقة)؛ وذلك وفق آليات التقييم الموضوعة لأسس التحكيم لكل فرع من فروع الجائزة. وسيلي ذلك مراحلُ تحكيمية متوالية وفق آلية وضوابط أعمال اللجنة.
ونظرًا للإقبال الواسع للمشاركات العلمية؛ أعلنت اللجنة العلمية عن تمديد موعد قبول التقديم على جائزة الملك سلمان العالمية لأبحاث الإعاقة إلى تاريخ 30 يونيو 2022م.
وتأتي جائزة الملك سلمان العالمية لأبحاث الإعاقة في نسختها الثالثة، والتي تحظى باهتمام بالغ من قِبَل كل العلماء والباحثين؛ حيث أصبحت من أبرز الجوائز العالمية في مجال الإعاقة ومحفل دولي يتطلع إليه العلماء والمؤسسات والمراكز والجامعات في العالم أجمع.
وتضم اللجنة في عضويتها: الدكتور عبدالله الجغيمان، الدكتور أحمد التميمي، الدكتور سامي العبدالوهاب، الدكتور نايف الزارع، الدكتور بندر العتيبي، الدكتور عبدالحميد الحبيب، الدكتورة سميرة الغامدي، الدكتورة هديل بخش.