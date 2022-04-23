في ذكرى بيعة ولي العهد.. "العجمي": المملكة حققت منجزات هائلة على كل الأصعدة

قال الخبير وأستاذ الإعلام الرقمي الدكتور فهيد بن سالم العجمي: تحل ذكرى البيعة الخامسة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتؤكد على إنجازات مميزة وتطور كبير تشهده المملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، صاحب الرؤية الثاقبة، عندما قام باختيار الأمير محمد بن سلمان وليًّا للعهد، ونائبًا لرئيس مجلس الوزراء.
وأضاف: أن "تلك الأعوام الخمسة السابقة شهدت تطورًا هائلًا في كافة الاتجاهات والأصعدة، والوصول إلى تحقيق المنجزات على أرض الواقع، وفقًا لخطط واضحة، مستشرفًا ملامح مستقبل مشرق للوطن".
وتابع: "طموحات ورؤى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لا تتوقف؛ حيث يسعى دومًا إلى وضع المملكة في مصاف دول العالم المتقدمة، ويؤمن الشعب السعودي بكافة التغييرات التي أجراها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتكون بمثابة نقطة تحول على مستوى الدولة عمومًا".
وقال: إنه "رغم كثرة التحديات التي شهدتها المملكة في الفترة السابقة إلا أن سمو الأمير محمد بن سلمان تميز بحكمته ونظرته البعيدة منطلقًا من الإرث العريق لبلاده ليعالج الحاضر وعينه على المستقبل في كافة المجالات، كما أثمرت في أن تعيش بلادنا هذه الأيام أوج نموها وازدهارها، وتنعم بالأمن والاستقرار رغم التحديات التي تعصف بكثير من دول العالم، ماضية في طريقها لبناء مستقبل أكثر إشراقًا وطموحًا برؤية محكمة صاغها سمو ولي العهد، وباركها خادم الحرمين الشريفين".
وأضاف: "لقد سار الإصلاح بشكل أفقي لجوانب عدة تدعم الوطن والمواطن والمقيم على حد سواء، لتثمر إنجازات وتطورات هائلة بفضل خطط ولي العهد التي حققت الريادة للمملكة".