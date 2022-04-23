في ذكرى بيعة ولي العهد.. "العجمي": المملكة حققت منجزات هائلة على كل الأصعدة

وقال: إنه "رغم كثرة التحديات التي شهدتها المملكة في الفترة السابقة إلا أن سمو الأمير محمد بن سلمان تميز بحكمته ونظرته البعيدة منطلقًا من الإرث العريق لبلاده ليعالج الحاضر وعينه على المستقبل في كافة المجالات، كما أثمرت في أن تعيش بلادنا هذه الأيام أوج نموها وازدهارها، وتنعم بالأمن والاستقرار رغم التحديات التي تعصف بكثير من دول العالم، ماضية في طريقها لبناء مستقبل أكثر إشراقًا وطموحًا برؤية محكمة صاغها سمو ولي العهد، وباركها خادم الحرمين الشريفين".