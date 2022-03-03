في ردّ ولي العهد على استفسار "أتلانتك": لا يسعني أن أعيَّن خالد بن سلمان وليًّا للعهد

ردّ سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في حواره لمجلة أتلانتك على سؤال المجلة حول أحكام هيئة البيعة بعد انتهاء حكم ابناء الملك عبدالعزيز بقوله: "ستكون آخر شخص يعلم بشأن ذلك، هذه من المواضيع المحظورة".

وجاء في سؤال المجلة: لقد لاحظت أن هنالك تغييرًا في أحكام هيئة البيعة يفيد بأنه بعد انتهاء حكم أبناء عبدالعزيز، في تلك المرحلة، لا يمكن أن يأتي ولي العهد من نفس فرع الملك، ليجيب سمو ولي العهد بقوله: "هذا صحيح، على سبيل المثال، لا يسعني أن أعيَّن الأمير خالد بن سلمان وليًّا للعهد".

لتكمل مجلة أتلانتك سؤالها: حسنًا، ولا حتى أبنائك أيضًا؟ فكانت الاجابة: "يجب عليّ أن أختار من فرع مختلف وفقًا لنظام هيئة البيعة".

ومع إصرار مجلة أتلانتك معرفة الآلية بسؤال: وكيف ستتخذ هذا القرار عندما يحين الوقت؟ كانت إجابة ولي العهد والتي تدل على الحزم وسرعة البديهة العالية: "ستكون آخر شخص يعلم بشأن ذلك، هذه من المواضيع المحظورة التي لا يعلمها إلا نحن أبناء العائلة المالكة، الملك وأنا والأعضاء الـ 34 في هيئة البيعة، وسيضحون بحياتهم قبل أن يتحدثوا عن أيٍّ من هذه المواضيع.