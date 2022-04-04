في ظاهرة فلكية.. زحل يقترن بالمريخ فَجْر الثلاثاء

وأوضح لـ"سبق" الباحث الفلكي "ملهم بن محمد هندي"، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، أن "الاقتران هو اصطفاف الأرض مع كوكبَي زحل والمريخ على استقامة واحدة؛ ما يجعلنا نرى الكوكبَين يتقاربان ظاهريًّا فيما بينهما رغم المسافات الشاسعة كذلك بينهما".