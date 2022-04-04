في ظاهرة فلكية.. زحل يقترن بالمريخ فَجْر الثلاثاء

في ظاهرة فلكية يظهر فَجْر غد الثلاثاء 5 رمضان تقارب ظاهري بين كوكبَي زحل والمريخ، ويصلان لأقرب زاوية بينهما منذ 20 عامًا.
وأوضح لـ"سبق" الباحث الفلكي "ملهم بن محمد هندي"، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، أن "الاقتران هو اصطفاف الأرض مع كوكبَي زحل والمريخ على استقامة واحدة؛ ما يجعلنا نرى الكوكبَين يتقاربان ظاهريًّا فيما بينهما رغم المسافات الشاسعة كذلك بينهما".
وقال: "خلال ساعات الفجر غدًا الثلاثاء على السعودية ستكون الزاوية بينهما قرابة 18 دقيقة قوسية، وهي توازي نصف قُطر القمر عندما يكون بدرًا".
وأضاف الفلكي "هندي" بأنه بالرغم من أن الكوكبين خافتان نسبيًّا إلا أننا يمكن تمييز المريخ الأقل سطوعًا بلونه المائل للأحمر، وزحل سيكون مائلاً للون الأصفر، ويمكن عبر تلسكوب متوسط رؤية زحل مع حلقاته المميزة.
وأكد أنه يمكن للراصدين رؤية كوكب الزهرة تحت الثنائي، وهو ألمع الأجرام في سماء الليل.