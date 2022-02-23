في عملية استغرقت 5 ساعات .. إنقاذ شاب بتبوك أصيب بآلة حادة

نجحت الفرق الطبية في قسم جراحة الأوعية الدموية وجراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك خالد بتبوك- بفضل الله- في إنقاذ شاب جراء نزيف حاد بالذراع الأيسر نتيجة قطع وتهتك بأنسجة الشرايين والأعصاب بالذراع ناتج من الإصابة بآلة حادة.

وقالت صحة تبوك: كان الشاب في حالة هبوط في الدورة الدموية، حيث تم نقله للعمليات وذلك بعد تقديم الإسعافات الأولية له وتجهيز الدم، واستغرقت العملية أكثر من خمس ساعات بدءاً من إصلاح الشرايين وتوصيلها بواسطة جراحي الأوعية وإنقاذ الطرف، كذلك إصلاح الأعصاب بواسطة جراح الأعصاب ثم إصلاح العضلات وإغلاق الجرح.

يذكر أن الفرق الطبية الجراحية أجرت في مستشفى الملك خالد بتبوك خلال الشهرين الماضيين 962 عملية جراحية، حيث شملت العمليات 668 عملية جراحية روتينية، و243 من عمليات اليوم الواحد، و51 عملية جراحية بقسم جراحة الأوعية الدموية.