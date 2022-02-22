في فيديو لـ"سبق".. مدير مركز تاريخ مكة: علينا أن نفخر بـ"يوم التأسيس"

أكد مدير عام مركز تاريخ مكة المكرمة الدكتور فواز الدهاس، أنه يتوجب في ذكرى يوم التأسيس المبارك الاعتزاز والفخر بهذه البلاد؛ وهي امتداد حكم هذه الدولة لثلاثة قرون من الزمن، مشيرًا إلى أهمية بث روح الوطنية والاعتزاز بها، والتي ربطت الجزيرة العربية شمالها بجنوبها، شرقها بغربها.

وتحدّث "الدهاس" في فيديو لـ"سبق" بمناسبة يوم التأسيس عما تتمتع بها المملكة من نهضة عمرانية امتداداً من عهد المؤسس الملك عبدالعزيز ومن جاء بعده من أبنائه البررة، حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، اللذين يسيران بهذه الدولة عبر هذه الرؤية المباركة؛ رؤية ولي العهد، لتكون هذه البلاد في مقدمة مصافّ جميع الدول المتقدمة في شتى المجالات.

وقدّم مدير مركز تاريخ مكة المكرمة التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان؛ بمناسبة يوم التأسيس.