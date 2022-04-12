"في قبضة رجال الأمن".. "فيديو" يرصد الإطاحة بمرتكبي عدد من الجرائم

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، اليوم الثلاثاء، عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.
وجاء في مقطع الفيديو الذي حمل مسمى "في قبضة رجال الأمن"، القبض على مقيم من القبائل النازحة، في منطقة الحدود الشمالية بحوزته مبلغ 36 ألف ريال مزيفة وعشرة أقراص من مادة الإمفيتامين المخدر وأربعة أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وأشار إلى القبض على مواطن في القريات ظهر عبر فيديو وهو يعتدي على امرأة بسلب حقيبتها أثناء سيرها في أحد الطرق العامة.
وأورد المقطع القبض على ثلاثة مواطنين في الدمام نفذوا حوادث جنائية تمثلت في سرقة ثلاث مركبات ومواقع تحت الإنشاء، ونشل وسلب أشخاص والسطو على منازل.
وتَضمن مقطع فيديو الأمن العام القبض على مواطن في عسير بحوزته 226 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر مخبأة في مركبته.