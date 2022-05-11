في قبضة رجال الأمن.. "فيديو" يرصد الإطاحة بمرتكبي عدد من الجرائم

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، اليوم الأربعاء، عدداً من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.
وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، الإعلان عن إلقاء قسم التحريات والبحث الجنائي، القبض على ثلاثة مواطنين سلبوا مبلغاً مالياً من محل تجاري باستخدام مركبة مسروقة، والقبض على مواطنين بعد مشاجرة في أحد الأماكن العامة.
وقال الأمن العام: تمّ القبض على مواطن قام بسرقة هواتف متنقلة من محل تجاري واسترداد 55 جهازاً ضُبطت بحوزته، كما تمّ القبض على مواطنَيْن اعتديا بالضرب على حارس أمن والمدير المناوب في أحد المستشفيات، وكذلك القبض على مواطنَيْن ومقيم أردني سطوا على منزل وسرقوا مصوغات ذهبية، والإطاحة بمقيم من الجنسية اليمنية ظهر عبر مقطع فيديو متحدثاً داخل قاعة احتفالات بدعوة وترتيب منه عن مشروع قادم لتصحيح أوضاع بعض اليمنيين بالمملكة، على حد زعمه، وهي ادعاءات غير مبنية على أسس رسمية.
وتابع: أُلقي القبض على مقيم من الجنسية اليمنية نفّذ حوادث جنائية تمثلت في نشل المارة مستخدماً دراجة هوائية وكسر زجاج المركبات المتوقفة وسرقة ما بداخلها.
وأردف: القبض على مقيم ومخالفات لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية قاموا بالمتاجرة بشرائح اتصال بأسماء مجهولة وبيعها بطرق غير مشروعة وضبط بحوزتهم 84 شريحة و6 إقامات مزوّرة.