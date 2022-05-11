في قبضة رجال الأمن.. "فيديو" يرصد الإطاحة بمرتكبي عدد من الجرائم

وقال الأمن العام: تمّ القبض على مواطن قام بسرقة هواتف متنقلة من محل تجاري واسترداد 55 جهازاً ضُبطت بحوزته، كما تمّ القبض على مواطنَيْن اعتديا بالضرب على حارس أمن والمدير المناوب في أحد المستشفيات، وكذلك القبض على مواطنَيْن ومقيم أردني سطوا على منزل وسرقوا مصوغات ذهبية، والإطاحة بمقيم من الجنسية اليمنية ظهر عبر مقطع فيديو متحدثاً داخل قاعة احتفالات بدعوة وترتيب منه عن مشروع قادم لتصحيح أوضاع بعض اليمنيين بالمملكة، على حد زعمه، وهي ادعاءات غير مبنية على أسس رسمية.