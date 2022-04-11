في "قلبي".. قسطرة ناجحة لسبعينية لتغيير الصمام الأورطي بالقسطرة بدلاً من الجراحة

نجح طاقم طبي من الأطباء المتطوعين في جمعية "قلبي" في إجراء عملية تغيير الصمام الأورطي بالقسطرة بدلاً من الجراحة لمواطنة مسنّة تعاني بسبب ضيق وتكلس شديد في الصمام الاورطي وقصور في الكلى، والتي تكللت عملية السبعينية بالنجاح ودون أي مضاعفات ولله الحمد.
وقال لـ"سبق" المدير التنفيذي لجمعية قلبي، الدكتور حسين العنزي: قام بإجراء العملية فريق من الاستشاريين المتخصصين المتطوعين مع جمعية "قلبي" بالتعاون مع المركز التخصصي الطبي بالرياض وبتبرع سخي من شركة "ميدترونيك الطبية" التي وفرت احتياجات العملية والصمام مجانًا، مبينًا "قد يكلف مثل هذه العمليات أكثر من مائتي ألف ريال".
وأوضح الدكتور "العنزي" على الرغم من عمر هذه الجمعية القصير والذي لم يتجاوز ثلاث سنوات حيث هي مصرّحة عام ١٤٤٠ هـ إلا أن عدد المرضى الذين تقدم لهم الجمعية خدماتها 3405 مريض حيث أجرت 754 عملية قسطرة قلب و 164 عملية جراحة و 632 استشارة.