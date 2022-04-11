في "قلبي".. قسطرة ناجحة لسبعينية لتغيير الصمام الأورطي بالقسطرة بدلاً من الجراحة

وقال لـ"سبق" المدير التنفيذي لجمعية قلبي، الدكتور حسين العنزي: قام بإجراء العملية فريق من الاستشاريين المتخصصين المتطوعين مع جمعية "قلبي" بالتعاون مع المركز التخصصي الطبي بالرياض وبتبرع سخي من شركة "ميدترونيك الطبية" التي وفرت احتياجات العملية والصمام مجانًا، مبينًا "قد يكلف مثل هذه العمليات أكثر من مائتي ألف ريال".