في قلوة أسلاك الكهرباء تعيق البناء.. ومطالبات بالإزاحة والتعويض

أجبرت خطوط الكهرباء للضغط العالي مواطنًا في محافظة قلوة على التوقف عن بناء منزله منذ خمسة أشهر على الرغم من امتلاك الموقع بصك شرعي صادر منذ عام 1405، وبالرغم من تحديد مسار بديل، وزرع أعمدة جديدة، إلا أن الشركة لم تعطِ إذنًا حتى الوقت الحالي للمقاول لفصل التيار ونقل الخطوط، وذلك منذ مطلع نوفمبر من العام الماضي.