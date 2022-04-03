في قلوة أسلاك الكهرباء تعيق البناء.. ومطالبات بالإزاحة والتعويض

أجبرت خطوط الكهرباء للضغط العالي مواطنًا في محافظة قلوة على التوقف عن بناء منزله منذ خمسة أشهر على الرغم من امتلاك الموقع بصك شرعي صادر منذ عام 1405، وبالرغم من تحديد مسار بديل، وزرع أعمدة جديدة، إلا أن الشركة لم تعطِ إذنًا حتى الوقت الحالي للمقاول لفصل التيار ونقل الخطوط، وذلك منذ مطلع نوفمبر من العام الماضي.
وقال لـ"سبق" المواطن عوض الغامدي: "تقدمت بطلب لشركة الكهرباء منذ أكثر من 15 شهرًا بشأن إزاحة شبكة الضغط العالي من فوق منزلي الذي أشيده، وتسبب تباطؤ الشركة في توقُّف إنشائي المنزل بالرغم من تركيب الأعمدة الجديدة من قِبل المقاول منذ 5 أشهر إلا أن شركة الكهرباء لم تمنح المقاول إذنًا بفصل التيار ليتمكن من نقل خطوط الضغط العالي، وذلك منذ مطلع شهر نوفمبر عام 2021 برقم طلب 214091988 وإشعار الفصل 4106063198".
وقال "الغامدي": "في كل مرة أتلقى وعودًا فقط دون تنفيذ! أطالب بسرعة إنهاء عملية الإزاحة، وتعويضي عن هذه الفترة التي زُرعت خلالها أعمدة الكهرباء في أرض لا تملكها شركة الكهرباء".
"سبق" عرضت الشكوى على شركة الكهرباء منذ الثلاثاء الماضي، ولم يصل إيضاح حتى ساعة تحرير الخبر.