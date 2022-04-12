في كلمة أممية للسعودية.. "العتيق" يبلور جهود رعاية كبار السن بالمملكة

وأضاف: تنص المادة الثالثة في النظام، على وجوب تمكين كبير السن من العيش في بيئة تحفظ حقوقه، وتعزز اندماجه في المجتمع، كما ينص النظام على تكليف الوزارة المعنية بتوفير معلومات إحصائية موثقة عن كبار السن؛ للاستفادة منها في إجراء الدراسات والبحوث ذات العلاقة، والمساعدة في وضع الخطط والبرامج، وكذلك تنظيم وتنفيذ برامج مناسبة لكبار السن، وتشجيع القادرين منهم على العمل.