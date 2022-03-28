في لقاء إعلامي.. شؤون المسجد النبوي تستعرض خطتها في رمضان

وفي الجوانب الخدمية بالمسجد النبوي تحدث وكيل الرئيس العام للشؤون التنفيذية والميدانية أنه سيتم فرش كامل المصليات بالسجاد الجديد بعدد (25.600) سجادة، كما سيتم وضع حافظات زمزم في جميع أرجاء المسجد النبوي بعدد 14 ألف حافظة يومياً وتوزيع عبوات ماء زمزم أثناء الإفطار وفي الروضة الشريفة وقبل الفجر بالإضافة إلى كنس وتنظيف المسجد النبوي وسطحه وساحاته 3 مرات يومياً وتنظيف مرافق المسجد النبوي 5 مرات يومياً وتهيئة الساحات الغربية الجديدة لصلاة المغرب والعشاء والتراويح والجمعة وصلاة عيد الفطر المبارك للتسهيل على الزوار بأن يؤدي عباداتهم بكل يسر وطمأنينة.