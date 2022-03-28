في لقاء إعلامي.. شؤون المسجد النبوي تستعرض خطتها في رمضان

عقدت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي لقاءً إعلامياً مع نخبة من الصحفيين والإعلاميين على مستوى المدينة المنورة؛ لعرض الخطة التشغيلية للوكالة خلال شهر رمضان المبارك 1443هـ.
جاء ذلك بحضور مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، ووكيل الرئيس العام للشؤون التنفيذية والميدانية عبدالعزيز الأيوبي، والوكلاء المساعدين، وذلك في قاعة الشيخ الحصين بمبنى الوكالة.
وأوضح الدكتور "الخضيري" أن هذا الملتقى الإعلامي يمثل، ويجسد الشراكة المجتمعية التي تهدف وتسعى إلى تحقيقها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي مع جميع فئات المجتمع، وخاصةً مع أصحاب الرسالة الإعلامية الذين ينقلون الحدث والصورة، ويكونون شركاء في إبراز الجهود المباركة.
وأكد "الخضيري" أن الوكالة عملت خطة متكاملة تسعى من خلالها لتقديم أرقى وأفضل الخدمات لقاصدي المسجد النبوي بما يواكب رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ويحقق تطلعات ولاة الأمر، ويبرز الجهود الكبيرة التي تقدمها الدولة في خدمة ضيوف الرحمن.
وأشار إلى أن الوكالة هيّأت المسجد النبوي وسطحه وساحاته؛ لاستقبال الزوار والمصلين وتسعى لتحقيق الأهداف التي تُمكن بعون الله وتوفيقه ضيوف الرحمن من تأدية عباداتهم بكل يسر وسهولة وسكينة، والحرص على توجيههم بالحكمة والموعظة الحسنة والتأكد من جاهزية جميع الخدمات.
وأوضح "الخضيري" خلال استعراضه للخطة أن هناك أكثر من 18 درساً علميًا يومياً خلال شهر رمضان المبارك، وحلقات للقرآن الكريم بمعدل ما يقارب 789 حلقة للطلاب بالإضافة إلى خدمة إجابة السائلين يومياً، وذلك عبر الهواتف واستقبال الرواد والباحثين والزوار بالمكتبات والمعارض وتوفير كل الخدمات لهم وترجمة الخطب والدروس.
وفي الجوانب الخدمية بالمسجد النبوي تحدث وكيل الرئيس العام للشؤون التنفيذية والميدانية أنه سيتم فرش كامل المصليات بالسجاد الجديد بعدد (25.600) سجادة، كما سيتم وضع حافظات زمزم في جميع أرجاء المسجد النبوي بعدد 14 ألف حافظة يومياً وتوزيع عبوات ماء زمزم أثناء الإفطار وفي الروضة الشريفة وقبل الفجر بالإضافة إلى كنس وتنظيف المسجد النبوي وسطحه وساحاته 3 مرات يومياً وتنظيف مرافق المسجد النبوي 5 مرات يومياً وتهيئة الساحات الغربية الجديدة لصلاة المغرب والعشاء والتراويح والجمعة وصلاة عيد الفطر المبارك للتسهيل على الزوار بأن يؤدي عباداتهم بكل يسر وطمأنينة.
أكد أنه في أوقات الذروة سيتم فتح سطح المسجد النبوي وفتح جميع أبواب المسجد النبوي وعددها 100 باب والعمل وفق الطاقة الاستيعابية والمحافظة على ممرات رئيسية واسعة ومنع الصلاة فيها حفاظاً على حركة الحشود والإخلاء وتخصيص وتجهيز مصليات خاصة لذوي الإعاقة على مقربة من مداخل المسجد النبوي وفي ساحاته وتوفير الخدمات وسبل الراحة لهم، إضافةً إلى استمرار برامج التشغيل للإضاءة والمظلات والقباب والتكييف ومراوح الرذاذ حسب الحاجة وإعداد خطط الطوارئ للحالات الطارئة مثل الأمطار والغبار وكثافة الحشود.
ونوّه بحرص الوكالة واهتمامها بما يقدم في خدمة إفطار الصائمين عن طريق وجبات مغلقة بشكل لائق وموحد وإلزام مقدمي خدمات الإفطار وشركات الإعاشة بالتقيد بالأنظمة والتعليمات والاستعانة بالمتطوعين في تنظيم خدمة الإفطار.