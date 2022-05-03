في ليلة العيد بإحدى الاستراحات.. الطفلة "ورد" تفارق الحياة غرقًا في مسبح بالمجاردة

وفي التفاصيل التي يرويها المعلم بلقاسم محمد دخنان، والد الطفلة "الحمد لله على قضائه، في ليلة العيد وأثناء احتفال العائلة بعيد الفطر في إحدى الاستراحات فُجعنا بغرق ابنتي "ورد" في المسبح ولا اعتراض على قضاء الله".