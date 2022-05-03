في ليلة العيد بإحدى الاستراحات.. الطفلة "ورد" تفارق الحياة غرقًا في مسبح بالمجاردة

في ليلة فرحة وابتهاج واحتفال بعيد الفطر بإحدى الاستراحات بمحافظة المجاردة في منطقة عسير؛ وفي لحظة تحولت الفرحة إلى فجيعة بعد غرق الطفلة "ورد" ذات الخمس سنوات في مسبح الاستراحة مساء أمس الاثنين أول أيام عيد الفطر.
وفي التفاصيل التي يرويها المعلم بلقاسم محمد دخنان، والد الطفلة "الحمد لله على قضائه، في ليلة العيد وأثناء احتفال العائلة بعيد الفطر في إحدى الاستراحات فُجعنا بغرق ابنتي "ورد" في المسبح ولا اعتراض على قضاء الله".
فيما أدى جموع المصلين الصلاة على الطفلة بعد صلاة العشاء وتم دفنها اليوم.
يُذكر أن الطفلة "ورد" هي ابنة شقيق المصور المعروف أسامة دخنان والتربوي "جابر" وجدها لأبيها المشرف التربوي المتقاعد الأستاذ محمد جابر.
"سبق" تتقدم بخالص العزاء لوالد الطفلة ووالدتها وأسرتها أجمع، "إنا لله وإنا إليه راجعون".