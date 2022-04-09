في ليلة من ليالي الإحسان.. الحملة الوطنية للعمل الخيري تتلقى تبرعات تزيد على 262 مليون ريال في أول 3 ساعات

وتجاوز حجم التبرعات التي تَلَقّتها الحملة الوطنية للعمل الخيري التي نظمتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) في مقر منصة إحسان، حاجز 262 مليون ريال؛ خلال الساعات الثلاث الأولى من انطلاقها، بزيادة 50 مليون ريال عن التبرعات التي تَلَقّتها في انطلاقة النسخة الأولى منها رمضان الماضي؛ ليصل إجمالي التبرعات التي تَلَقّتها منصة "إحسان" إلى مليار و745 مليون ريال؛ فيما ستواصل الحملة الوطنية الثانية للعمل الخيري استقبال تبرعات الأفراد والشركات والمصارف والمانحين والموسرين، من خلال تطبيق وموقع المنصة https://ehsan.sa/ إلى جانب مركز اتصال المحسنين عبر الرقم 8001247000.

وكانت الحملة الوطنية للعمل الخيري في عامها الثاني، قد دشنت بتبرعين سخيين من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمبلغ 50 مليون ريال، لتتوالى تبرعات كبار المانحين من القطاعين الخاص وغير الربحي، إضافة إلى مشاركة جميع شرائح المتبرعين من مختلف مناطق المملكة، متحفزين ومستلهمين من قيادتهم الرشيدة قِيَم البذل والعطاء والإحسان في هذا الموسم الفضيل.