في مؤتمر عالمي بالبحرين.. خبير سعودي يحذر من الإنجازات الوهمية عبر وسائل التواصل

ونوه إلى أن كل رائد أعمال مطالب بأن يتعلم من أخطائه، وقال: "لا أحد يُولد رائد أعمال متمرساً، كلنا بالتأكيد نتعلم من خلال ارتكاب الأخطاء، ويجمع الخبراء على أن ارتكاب الأخطاء في وقت مبكر من الحياة أفضل بكثير من ارتكاب الأخطاء نفسها بعد سنوات، وخسارة الأموال في هذه العملية، وفي حين أن “ارتكاب الأخطاء” هي إحدى طرق التعلم الفعالة فإن هناك طريقة أخرى رائعة لاكتساب المعرفة وهي الأخذ بنصائح وإرشادات رواد الأعمال المؤثرين، إضافة إلى التعلم من أخطائهم التي ارتكبوها في مسيرتهم الريادية.