في مباشرته الأولى.. "المشيطي" يتفقّد المشاريع الجارية والمتعثرة والطرق والقرى بوادي الفرع

تفقّد محافظ وادي الفرع طايع المشيطي، في أول مباشرة له كمحافظ للمحافظة، عدداً من طرق وقرى محافظة وادي الفرع، فيما قام بجولة تفقدية على المشاريع المتعثرة انطلاقاً من حرص أمير منطقة المدينة المنوّرة على توفير الخدمات كافة للمواطنين وتلمس احتياجاتهم من الخدمات ومتابعة المشاريع الحكومية في المحافظة ومراكزها.