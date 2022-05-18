في مباشرته الأولى.. "المشيطي" يتفقّد المشاريع الجارية والمتعثرة والطرق والقرى بوادي الفرع

تفقّد محافظ وادي الفرع طايع المشيطي، في أول مباشرة له كمحافظ للمحافظة، عدداً من طرق وقرى محافظة وادي الفرع، فيما قام بجولة تفقدية على المشاريع المتعثرة انطلاقاً من حرص أمير منطقة المدينة المنوّرة على توفير الخدمات كافة للمواطنين وتلمس احتياجاتهم من الخدمات ومتابعة المشاريع الحكومية في المحافظة ومراكزها.
ووجّه محافظ وادي الفرع الجهات الحكومية بالرفع عن المشاريع المتعثرة والمعوقات التي حالت دون إنجازها للمساهمة في دفع عجلة التنمية بالمحافظة، وأبرز المشاريع المهمة والمبادرات النوعية، وما لدى الجهات من معوقات تحول دون المساهمة في حلها.
وعقد اجتماعاً مع مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في محافظة وادي الفرع، لإطلاق "مبادرة المحافظة الخضراء" التي تأتي بالتعاون مع الجهات الحكومية في المحافظة.
وتستهدف هذه المبادرة زراعة مائة ألف شجرة تماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠، وما تحققه من زيادة الغطاء النباتي، وتقليل الانبعاثات الكربونية والتصحر، وكذلك تحد من العواصف الرملية التي تسبّب الحوادث على جانبي الطريق.