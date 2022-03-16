في مثل هذا اليوم قبل 50 عامًا.. "الملك فيصل" يوجِّه بتأسيس "إذاعة القرآن"

قبل 50 عامًا من الآن، وتحديدًا في مثل هذا اليوم 16 مارس 1972م، تأسست إذاعة القرآن الكريم السعودية؛ لتكون صوتًا دعويًّا، لا يزال يصدح بالحق والذكر آناء الليل وأطراف النهار.
وتعليقًا على ذلك، قالت "دارة الملك عبدالعزيز": "إن افتتاح الإذاعة جاء بتوجيه من الملك فيصل بن عبدالعزيز -رحمه الله-؛ إذ وجَّه وزير الإعلام آنذاك إبراهيم العنقري -رحمه الله- بالعمل عليها، وقال في كلمة حفل الافتتاح إن هذه الإذاعة هدية للمسلمين من إمام المسلمين الملك فيصل -تغمده الله بواسع رحمته-".
وبالعودة لتاريخ الإذاعة -وفقًا لتاريخ سابق نشرته "سبق"- فقد انطلقت رسميًّا قبل 50 عامًا في الرياض وجدة، وتحديدًا يوم الخميس غرة شهر صفر عام 1392هـ، الموافق 16 مارس 1972م، قبل أن تُدمج الإذاعتان في إذاعة واحدة باسم "إذاعة القرآن الكريم" من المملكة العربية السعودية، وتكون مصدر دعوة لدين الله انطلاقًا من أعظم رسالة عرفتها الدنيا.
وحققت "إذاعة القرآن الكريم" خلال السنوات الخمسين الماضية قفزات نوعية على مختلف الأصعدة، سواء التقنية والدورات الإذاعية؛ إذ كانت مواكبة لمختلف الأحداث، وناقلة صورة حقيقية لما تقدمه السعودية من جهود جبارة في خدمة الإسلام والمسلمين؛ إذ وصلت تغطيتها الجغرافية كل مدينة وقرية داخل السعودية، وكذلك وصل صوت الإذاعة عبر الأثير إلى 78 دولة في مختلف قارات العالم بمدد بث تراوحت بين 4 و12 ساعة في اليوم.