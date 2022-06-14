في محطته الخامسة.. معرض "ميثاق الملك سلمان العمراني" يحط رحاله بالمدينة المنورة

وتفصيلاً، يُعرِّف الميثاق من خلال مشاركته في المعرض بالعمارة، ويستعرض بعض الأمثلة العمرانية التي يتبناها الميثاق من خلال القيم الست التي ترتكز على (الأصالة، والاستمرارية، ومحورية الإنسان، وملاءمة العيش، والابتكار، والاستدامة)، التي ترسم مرجعية للتميز العمراني ومعانيه العميقة، وتعكس تاريخ السعودية وموروثها الحضري.