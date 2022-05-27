في مستشفى المجاردة.. اعتداء بالضرب على ممرضة والجهات الأمنية تباشر

علمت "سبق" بوقوع اعتداء بالضرب من قِبل مواطن على ممرضة بمستشفى المجاردة العام في منطقة عسير، مساء أمس الخميس، الأمر الذي استدعى تدخّل الجهات الأمنية والقبض على المتهم وإيداعه التوقيف.