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في مستشفى المجاردة.. اعتداء بالضرب على ممرضة والجهات الأمنية تباشر

في مستشفى المجاردة.. اعتداء بالضرب على ممرضة والجهات الأمنية تباشر
اعتداء بالضرب على ممرضة بمستشفى المجاردة العام
عبدالعزيز الشهري
عبدالعزيز الشهري

علمت "سبق" بوقوع اعتداء بالضرب من قِبل مواطن على ممرضة بمستشفى المجاردة العام في منطقة عسير، مساء أمس الخميس، الأمر الذي استدعى تدخّل الجهات الأمنية والقبض على المتهم وإيداعه التوقيف.

وقال ثامر بن نايف البقمي وكيل محافظ محافظة المجاردة لـ"سبق": تم استكمال إجراءات الاستدلال لهذه القضية، وإيداع المتهم التوقيف؛ تمهيداً لإحالته للنيابة العامة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.

جدير بالذكر أن لوائح وزارة الصحة نصّت على أن "أي اعتداء لفظي أو جسدي على الممارس الصحي جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة تصل الى مليون ريال".

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