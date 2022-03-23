في مُستهل زيارته.. إندونيسي يرحب بـ"آل الشيخ": يا بعد حيّي ومرحبًا بكم في بلدكم الثاني

وتأتي هذه الزيارة تنفيذًا للتوجيهات الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظه الله ــ، بهدف تعزيز التواصل مع العلماء والعاملين في مجالات العمل الإسلامي في إطار الجهود المتواصلة لنشر الإسلام الوسطي المعتدل، وتعزيز لشراكة المملكة مع نظيراتها بدول العالم، تشديدًا على رسالتها في خدمة الإسلام والمسلمين وفق منهج الوسطية والاعتدال.