في مُستهل زيارته.. إندونيسي يرحب بـ"آل الشيخ": يا بعد حيّي ومرحبًا بكم في بلدكم الثاني

رحب الشيخ الإندونيسي محمد ألفي شام بوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بعبارة "يا بعد حيّي"، مستذكرًا عادات وتقاليد أهل السعودية وطيب كرمهم وجودهم على كل من يفد إليها.
جاء ذلك من خلال فيديو وثقته سبق تزامنًا مع بدء زيارة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لدولة إندونيسيا وتستمر عدة أيام تلبية للدعوة الموجهة لمعاليه من وزير الشؤون الدينية الإندونيسي لبحث أوجه التعاون المشترك بين الدولتين.
وقال "محمد" عشت في السعودية وبالتحديد في منطقة حائل أكثر من ست سنوات وكنت أعمل في إحدى الجمعيات الدعوية، مستذكرًا الكلمات الترحيبية لدى المجتمع الحائلي، كما رحب بالوزير أيضًا باللغة الإندونيسية.
وأضاف أن الشعب السعودي شعبٌ كريم وعندما كنا نزور القرى التابعة لحائل كان الأهالي يرحبون بنا ويقدمون لنا الضيافة والقهوة السعودية ويتذكر المفطح والتمر وأجواءها الجميلة.
وقدم المواطن الإندونيسي رسالة لأهالي حائل قائلاً لقد عشت معكم أجمل لحظات حياتي بكرمكم وجودكم حتى شعرت بأنني في بلدي إندونيسيا صغاركم وكباركم معروفون بالكرم والجود واسأل الله أن يحفظكم.
وتأتي هذه الزيارة تنفيذًا للتوجيهات الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظه الله ــ، بهدف تعزيز التواصل مع العلماء والعاملين في مجالات العمل الإسلامي في إطار الجهود المتواصلة لنشر الإسلام الوسطي المعتدل، وتعزيز لشراكة المملكة مع نظيراتها بدول العالم، تشديدًا على رسالتها في خدمة الإسلام والمسلمين وفق منهج الوسطية والاعتدال.