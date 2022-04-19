في مشعر مزدلفة.. "كدانة" تستضيف 26 قنصلاً بمهرجان ليالي رمضان

وتناول قناصل الدول العربية والإسلامية مأدبة الإفطار في منطقة المستراح، وتجولوا في معرض السيرة النبوية المصاحب للمهرجان. وشملت الجولة المناطق الأربعة في الفعالية، واطلعوا على ركن الأعمال التاريخية وما تحتويه من بُعد تاريخي للمشاعر المقدسة، والمواقع الأثرية بمكة المكرمة، والحارة المكية بدكاكينها القديمة، وشارع المأكولات الشعبية، وأشهر الحِرف والألعاب الشعبية، ومركاز العمدة.