في مشعر مزدلفة.. "كدانة" تستضيف 26 قنصلاً بمهرجان ليالي رمضان

احتضنت شركة كدانة للتنمية والتطوير، المطور الرئيسي للمشاعر المقدسة، اليوم الثلاثاء أكثر من 26 قنصلاً من الدول العربية والإسلامية في مهرجان وفعاليات ليالي رمضان، المقام في مشعر مزدلفة.
وتناول قناصل الدول العربية والإسلامية مأدبة الإفطار في منطقة المستراح، وتجولوا في معرض السيرة النبوية المصاحب للمهرجان. وشملت الجولة المناطق الأربعة في الفعالية، واطلعوا على ركن الأعمال التاريخية وما تحتويه من بُعد تاريخي للمشاعر المقدسة، والمواقع الأثرية بمكة المكرمة، والحارة المكية بدكاكينها القديمة، وشارع المأكولات الشعبية، وأشهر الحِرف والألعاب الشعبية، ومركاز العمدة.
وتسعى الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ممثلة في شركة كدانة إلى استدامة وإعمار المشاعر المقدسة طوال العام، ورفع جودة الحياة فيها، وإثراء تجربة الحاج والمعتمر وزوار مكة المكرمة وساكنيها كافة، من خلال استضافة المسؤولين والمؤثرين عالميًّا ومحليًّا، وصناعة فعاليات وأنشطة متنوعة وجاذبة.
يُشار إلى أن الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ممثلة في شركة كدانة، أطلقت مطلع شهر رمضان الجاري فعاليات ليالي رمضان الترفيهية سعيًا منها لخدمة زوار مدينة مكة المكرمة وساكنيها. وتستمر الفعاليات حتى يوم الخميس المقبل، العشرين من رمضان.