في مشهد مهيب جمع روحانية المكان وعظمة الزمان.. شاهد غروب شمس يوم التروية

ورصدت عدسة "سبق" مجموعة من الصور التي امتزجت فيها روحانية المكان وعظمة الزمان، وشهد مشعر منى اليوم اكتمال وصول حجاج بيت الله الحرام لقضاء يوم التروية اقتداءً بهدى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.