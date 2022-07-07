في مشهد مهيب جمع روحانية المكان وعظمة الزمان.. شاهد غروب شمس يوم التروية

في مشهد مهيب وأجواء إيمانية مفعمة بالخشوع شهد غروب يوم التروية تأهب حجاج بيت الله الحرام للوقوف على صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم فجر يوم غد التاسع من ذي الحجة.
ورصدت عدسة "سبق" مجموعة من الصور التي امتزجت فيها روحانية المكان وعظمة الزمان، وشهد مشعر منى اليوم اكتمال وصول حجاج بيت الله الحرام لقضاء يوم التروية اقتداءً بهدى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.
ورافق توافد ضيوف الرحمن إلى مشعر منى تحفهم العناية الإلهية؛ آلاف من رجال الأمن بمختلف قطاعاته لمتابعة توافد الحجاج إلى المشعر وسط تكامل لمنظومة عمل مختلف الجهات المعنية بخدمة الحجاج.
وتميزت حركة تصعيد جموع الحجيج لمشعر منى بالانسيابية وفق خطة مرورية شملت المحاور الرئيسية لشبكة الطرق، بمتابعة أمنية من سماء المشعر عبر طيران الأمن؛ لضمان انتظام مرحلة التصعيد، في حين سخرت مختلف الجهات الخدمية قدراتها وطاقاتها لخدمة ضيوف الرحمن تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.