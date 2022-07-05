في مقطع بـ7 لغات.. "الحج" تطلق حملة "الحج يبدأ منك"

ويتضمن العمل، الذي يعتبر المنتج الرئيس للحملة، عددًا من الرسائل لتصحيح السلوكيات الخاطئة في الحج، من بينها الآداب والسلوكيات المستحبة في المشاعر المقدسة، وسجَّل العمل السينمائي رواجًا واسعًا في مختلف وسائل الإعلام والمنصات الرقمية.