في مقطع جديد.. الأمن العام يستعرض بعضًا من إنجازاته

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو جديد، عددًا من الجرائم التي ألقي القبض على مرتكبيها.

وجاء في مقطع الفيديو الذي حمل مسمى "في قبضة رجال الأمن"، أنه ألقي القبض على مواطن في الباحة دهس مواطنة ولاذ بالفرار من الموقع.

وأشار المقطع إلى إلقاء القبض على مقيم من الجنسية اليمنية ومقيم ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية التشادية في جدة ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في سلب المارّة في مواقع مختلفة.

وتضمن مقطع فيديو الأمن العام، القبض على 4 مواطنين في جدة اعتدوا على عامل يعمل في محطة تعبئة وقود وسلبوا منه مبلغًا ماليًا.

وتضمن مقطع فيديو الأمن العام، القبض على مواطن في الباحة استخدم مركبته في نقل مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.

ولفت الفيديو إلى القبض على مقيم من الجنسية اليمنية في أبها قام بسرقة منزل والاستيلاء على مبلغ مالي ومجوهرات.

وذكر المقطع كذلك أنه تم القبض على مواطن في خميس مشيط قام بسرقة صندوق محاسبة من محل تجاري محاولاً تضليل الجهات الأمنية باستخدام مركبة مسروقة.

وبيَّن المقطع عملية القبض على مقيم وثلاثة مخالفين لأمن الحدود من الجنسية اليمنية في جدة قاموا بالسطو على سكن عمالة وسرقة مبالغ مالية.