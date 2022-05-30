في مهرجان المانجو بصبيا.. مليون شتلة تُثبت نجاح "تجربة زراعة الصندل"

وأوضح مدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان المهندس ظافر بن عايض الفهاد، أن الهيئة وزّعت مجانًا أكثر من 1.2 مليون شتلة لأكثر من 19 صنفًا زراعيًّا ذات جودة عالية؛ فيما تُواصل الهيئة سعيها لزراعة أشجار ذات مردود اقتصادي عالٍ للمزارعين بمحافظات القطاع الجبلي بمنطقة جازان؛ مشيرًا إلى أن زراعة أشجار الصندل تمت بمشاركة فريق بحثي متخصص من هيئة التطوير، وبالشراكة مع جامعتي جازان والملك عبدالعزيز بجدة؛ حيث تم جلب البذور من موطنها الأصلي في ماليزيا والهند وزراعتها.