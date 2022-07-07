في موسمه الأول.. مركز استقبال ضيوف الرحمن في طريق الهجرة يودّع الحجاج

ومنذُ أن بدأت الحافلات تنقل الحجاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة؛ جهزت محافظة وادي الفرع هذا المركز الذي يحتوي على خيمة استقبال وضيافة ومستشفى متنقل، تحت إشراف محافظ محافظة وادي الفرع طائع المشيطي وبتوجيه مباشر من الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس لجنة الحج والزيارة بالمنطقة.