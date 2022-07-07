في موسمه الأول.. مركز استقبال ضيوف الرحمن في طريق الهجرة يودّع الحجاج

ودّع مركز استقبال ضيوف الرحمن في طريق الهجرة، في موسمه الأول، حجاج بيت الله الحرام، فيما تكللت جهود الجهات المعنية المشاركة بالنجاح، على مستوى جميع الخدمات التي تقدّمها لحجاج بيت الله.
ومنذُ أن بدأت الحافلات تنقل الحجاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة؛ جهزت محافظة وادي الفرع هذا المركز الذي يحتوي على خيمة استقبال وضيافة ومستشفى متنقل، تحت إشراف محافظ محافظة وادي الفرع طائع المشيطي وبتوجيه مباشر من الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس لجنة الحج والزيارة بالمنطقة.
ووجّه محافظ وادي الفرع شكره وتقديره لكل العاملين في هذا المركز من جميع الجهات المشاركة والجمعيات الخيرية والفرق التطوعية ورجال الأمن وأبطال الصحة.
وأكد على الدعم الكبير لهذا المركز من قبل أمير منطقة المدينة المنورة، والذي يحرص كل عام على افتتاحه؛ لاستضافة الحجاج على طريق الهجرة وتوفير كل الخدمات.