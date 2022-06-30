في موسم الحج.. "السديس" يوجّه بفتح مكتبة المسجد الحرام على مدار الساعة

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بفتح مكتبة المسجد الحرام على مدار الساعة.
وأوضح السديس أن فتح أبواب مكتبة الحرم على مدار الساعة؛ جاء تحقيقًا لتوجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله- بتقديم أرقى الخدمات للقاصدين وتفعيل رسالة الحرمين الشريفين وإيصالها للعالم لكي يستفيد منها جميع المسلمين والحجاج.
وبيّن دور المكتبة الريادي في خدمة الباحثين وطلبة العلم وزوار وحجاج بيت الله العتيق؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030؛ حيث تُمَكّنهم من الاستفادة من محتويات المكتبة وما تحمله من كتب ومخطوطات قيمة؛ داعيًا الله أن يجزي القائمين عليها خير الجزاء.