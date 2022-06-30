في موسم الحج.. "السديس" يوجّه بفتح مكتبة المسجد الحرام على مدار الساعة

وبيّن دور المكتبة الريادي في خدمة الباحثين وطلبة العلم وزوار وحجاج بيت الله العتيق؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030؛ حيث تُمَكّنهم من الاستفادة من محتويات المكتبة وما تحمله من كتب ومخطوطات قيمة؛ داعيًا الله أن يجزي القائمين عليها خير الجزاء.