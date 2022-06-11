في موسم جدة.. شاب سعودي يبدع في تقمص شخصية "باتمان"

وكشف أن هذه الشخصية فتحت له الآفاق في المشاركة بالفعاليات الترفيهية المنوعة، إذ حققت له الفوز بالجوائز الكبرى ضمن فعاليات مواسم ماضية، من بينها فوزه بالمركز الأول في مهرجان التنكر في مارس الماضي، ليكرس عطاءه ونجاحاته بالمشاركة في موسم جدة.