في موسم جدة.. شاب سعودي يبدع في تقمص شخصية "باتمان"

خطف الشاب سعود الهزاني الانتباه خلال مشاركته في فعاليات معرض "ستان لي سوبر كون"، وذلك بتقمّصه شخصية "باتمان" التي أذهلت الزوّار، حيث تبدو للوهلة الأولى كأنها شخصية حقيقية.
وظهر "الهزاني" بالشخصية مرتديًا اللون الأسود الخالص قبل أن يكشف عن مدى تعلّقه وحبه لشخصية باتمان.
وأكد "الهزاني" أن هذه الشخصية تأسره منذ الصغر لتكون للمشاركة أولوية ضمن فعاليات المعرض وينافس على الظهور بأجمل حلة، حيث تجوّل في أروقة المعرض ليتوافد الأطفال لدى شخصيته بالتقاط صور "السلفي" التي استمتعوا بها.
وكشف أن هذه الشخصية فتحت له الآفاق في المشاركة بالفعاليات الترفيهية المنوعة، إذ حققت له الفوز بالجوائز الكبرى ضمن فعاليات مواسم ماضية، من بينها فوزه بالمركز الأول في مهرجان التنكر في مارس الماضي، ليكرس عطاءه ونجاحاته بالمشاركة في موسم جدة.
وقال سعود الهزاني: شخصيات مارفل التي تقدم استعراضها في المعرض دفعتني لتقمص الشخصية وتجسيدها لأكشف عن قدرات الكوادر الوطنية في تقديم مواهبها في الموسم.
وأوضح أن شخصية "باتمان" دائماً ما تكون ملفتة للنظر ويجمع الكل على محبة المظهر، لافتًا إلى أن الزي الخاص بتقمّص الشخصية استغرق شهرين إلى حين الانتهاء من تنفيذها من استخدام المواد الصناعية المخصصة للشخصيات.
وأكد "الهزاني" أن الطموح لا يتوقف في ظل الشغف وحب الهواية التي نمت معه منذ العام 2010 ليطور فيها من مهاراته وإمكانياته.
وأشار إلى أن الفعاليات الترفيهية المخصصة لكوميك والأبطال الخارقين تخلق جيلًا احترافيًا وتنتج عن مواهب سعودية للبروز عالمياً.