في موقف إنساني.. ممرضة سعودية تنقذ شابًّا بعد غرقه في كورنيش رأس تنورة

وتتابع الطواشي: بعد إخراج الغريق إلى الشاطئ، وتحسس نبضه وتنفسه، وجدتُ أن الغريق قد توقَّف قلبه وتنفسه؛ فقمت فورًا بعمل الإنعاش القلبي الرئوي، وطلب المساعدة من الموجودين بالاتصال على الهلال الأحمر، ومن شخص آخر المساعدة في إعطاء التنفس. وبعد مرور قرابة ربع ساعة من توقُّف القلب والتنفس، واستمرار عملية الإنعاش، بفضل من الله عاد النبض والتنفس للغريق.