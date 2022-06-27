في موقف نبيل.. وكيل مدرسة بعسير يقطع إجازته لمساعدة زملائه في الاختبارات

وأشاد عددٌ من المدونين بموقف الوكيل، حيث قال محمد عطيف: "المصاب جلل والخطب عظيم إلا أنه حضر حتى يقوم بمهام عمله وإدخال درجات الطلاب في (نور) وتدقيقها مع معلمي المواد! جزاك الله خيرًا وجبر مصابك، فعلاً أنت من يستحق الشكر والتقدير والتثمين لهذا الموقف النبيل. شكرًا لمدير المدرسة على هذا التكريم".