في موقف نبيل.. وكيل مدرسة بعسير يقطع إجازته لمساعدة زملائه في الاختبارات

قطع وكيل مدرسة بمنطقة "عسير" جنوب المملكة، إجازة وفاة والدته، وعاد لممارسة عمله ولمساعدة زملائه في الاختبارات النهائية، فيما ثمّن مدير المدرسة موقف وكيل شؤون الطلاب خالد اليامي وتم تكريمه، فيما نشر مكتب التعليم بخميس مشيط تغريدة لتكريم "اليامي".
وأشاد عددٌ من المدونين بموقف الوكيل، حيث قال محمد عطيف: "المصاب جلل والخطب عظيم إلا أنه حضر حتى يقوم بمهام عمله وإدخال درجات الطلاب في (نور) وتدقيقها مع معلمي المواد! جزاك الله خيرًا وجبر مصابك، فعلاً أنت من يستحق الشكر والتقدير والتثمين لهذا الموقف النبيل. شكرًا لمدير المدرسة على هذا التكريم".
وبيّن عبدالله الفيفي أنها بادرة مميزة غير مستغربة من الأستاذ يحيى آل كاسي للأستاذ خالد اليامي الذي ضرب أروع الأمثلة في الأخلاق المهنية يستحق الشكر والثناء، وأن يقدم بأبهى العبارات وأروع الكلمات وإن كانت كل قواميس العالم ستعجز عن إيصال هذا الشكر لموقفه النبيل، جبر الله مصابه وغفر لوالدته.
وقال آخر: "شهادتنا في الأستاذ خالد مجروحة، عرفناه مخلصًا ومجتهدًا محبًا لعمله، نعرف أن المصاب جلل وفقد الأم محزن، لكن أمر الله وقع ولا مرد منه، فبادر بالعمل إيمانًا منه بقضاء الله وقدره، وأن هذا أمر لا مفر منه، نسأل الله العظيم أن يغفر لوالدته وأن يلهمه الصبر والسلوان".