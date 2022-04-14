في نسخته الـ75.. وزير الرياضة يرأس اجتماع اتحاد الكرة العربي ويطلق مبادرات تطويرية للاتحاد ومسابقاته

وأكد الأمين العام للاتحاد أن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، طالما شدد على ضرورة توفير كل ما يمكن من الأدوات أو المشروعات أو الإجراءات ذات العلاقة بنهضة الاتحاد وأعضائه، حرصًا منه على نماء وازدهار الاتحاد العربي، بما يضمن له الاستمرار في التطور وتأدية رسالته الرياضية في الوطن العربي لتنمية رياضة كرة القدم عبر مسابقاته وبرامجه وأنشطته ومبادراته المختلفة.