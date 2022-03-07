في نيويورك وبحضور كبار المستثمرين.. اهتمام دولي بمشروع "نيوم" العملاق

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية عن أحد المصادر، أنه تم إرسال الدعوات إلى شركات الأسهم الخاصة والمصرفيين وموردي البناء لحضور التجمع الذي يهدف الى قياس الاهتمام بالمشروع، وأشار مصدر آخر إلى أنه يحتمل أن يكون واحداً من سلسلة اجتماعات في عدة مدن أمريكية.