في نيويورك وبحضور كبار المستثمرين.. اهتمام دولي بمشروع "نيوم" العملاق

دعا مسؤولون تنفيذيون من مشروع "نيوم" العملاق، مصرفيين ومستثمرين، إلى اجتماع في مدينة نيويورك الأمريكية الشهر المقبل، لحشد الاهتمام الدولي لخطتهم البالغة 500 مليار دولار لبناء مركز عالي التقنية.
ومن المقرر أن يحضر الرئيس التنفيذي لشركة نيوم ورئيس القطاع المالي الاجتماع في أوائل شهر أبريل، وفقاً لمطلعين على الأمر.
ونقلت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية عن أحد المصادر، أنه تم إرسال الدعوات إلى شركات الأسهم الخاصة والمصرفيين وموردي البناء لحضور التجمع الذي يهدف الى قياس الاهتمام بالمشروع، وأشار مصدر آخر إلى أنه يحتمل أن يكون واحداً من سلسلة اجتماعات في عدة مدن أمريكية.
وتطالب الدعوة باستكشاف ومناقشة فرص السوق المهمة التي تمثلها نيوم، وكيف يمكن دعم خطط العمل من خلال الشراكة الهادفة وفرص الاستثمار.
وتشير الدعوة إلى أن المديرين التنفيذيين سيتبادلون التفاصيل حول "رؤية نيوم الفريدة للتصميم الحضري"، التي تتضمن خططاً لمدينة خالية من السيارات، ومشروع صناعي يطفو على البحر الأحمر، ومنتجع للتزلج على الجبال مع بحيرة اصطناعية.