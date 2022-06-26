في هذا الصيف الجائر.. "نسيب": شكرًا لجهود مسؤولي وعمال "الكهرباء"

ويروي "نسيب" كيف أشعل الحر الشديد "كيابل الكهرباء" تحت الأرض، وكيف تصدّى رجال الكهرباء لحلّ المشكلة. ويقول: "بالأمس وصلني نداء وتعب والدة زوجتي "الكبيرة في السن" بسبب انقطاع الكهرباء عن منزلها، فما كان منِّي سوى التواصل مع المهندس عبدالسلام العمري، رئيس قطاع الكهرباء في الغربية، الذي بدوره وجَّه بضرورة حل المشكلة، والتي لم تكن سهلة أبدًا؛ حيث أشعل الحر "كيابل" الحي تحت الأرض، ولأن للإخلاص عنوانًا، وللإنسان مكانة خاصة في صدور هؤلاء الرجال، كان التعاطي مع المشكلة من قِبَل المهندس عادل الشيخ مدير إدارة العمليات والصيانة بكهرباء جدة، عاجلًا ورائعًا، بدأه بتأمين مُولِّد كهرباء متنقل، إضافةً إلى تجاوز الروتين، وتسريع تنفيذ مشروع الحفر، وإصلاح الخلل في زمنٍ قياسي، وهو خلل ضخم استطاع المخلصون والمبدعون حلّه، والتغلب على كل الصعوبات بروح فريقٍ احترف الإبداع، واعتاد على المنجزات بحبٍّ وإخلاص".