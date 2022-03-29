في يومه الثالث.. اتفاقيات مؤتمر ريادة الأعمال تتجاوز 6 مليارات ريال

واصل المؤتمر العالمي لريادة الأعمال في يومه الثالث، توقيع وإطلاق العديد من البرامج والمبادرات الداعمة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال؛ حيث شهد المؤتمر الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، بالتعاون مع الشبكة العالمية لريادة الأعمال تحت شعار "نعيد نبتكر نجدد" في يومه الثالث؛ العديد من الاتفاقيات والإطلاقات التي تجاوز إجمالي قيمتها أكثر من 6 مليارات ريال "أكثر من مليار ونصف دولار"؛ دعمًا للقطاع الريادي وتقديم المزيد من الحلول التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.