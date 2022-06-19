في يومه العالمي.. سعوديون يباهون بآبائهم: "هو السند والقدوة والمُعلِّم"

يحتفي العالم في مشارقه ومغاربه باليوم العالمي للأب تذكيرًا بالدور الهائل الذي يلعبه في حياة أبنائه؛ فدوره عظيم، ولا يمكن بأي حال من الأحوال استبداله أو الاستعاضة عنه.. فهو السند، والأمان، والقدوة، والمثال، والجدار القوي الذي يستند إليه كل أفراد الأسرة بلا شك.