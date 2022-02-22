في يوم التأسيس.. الباحث السعودي "العبودي" يهدي كتابه الجديد "مولد أمة" للوطن العظيم

بمناسبة يوم التأسيس قدم الباحث في التاريخ السعودي خالد العبودي؛ إهداء لكتابه الجديد بعنوان " ‫#مولد_أمة " للوطن العظيم ، الذي يتكلم عن قصة السعودية من عام التأسيس ١١٣٩هـ إلى عام التوحيد ١٣٥١هـ؛ جمع فيه الكاتب قصصًا ومواقف تاريخية تنشر لأول مرة.

وقال "العبودي" لـ"سبق": إنه أصدر كتابًا بمناسبة يوم التأسيس بعنوان "مولد أمة" الذي يحكي قصة من قصص الحقيقة والبطولات، ورواية من روايات الإثارة والتحديات، وملحمة ملهمة لجميع السعوديين والسعوديات، رسمت في سلسلة مترابطة ومتلاحمة، وتجسدت في منظومة متناغمة ومتناسقة، وأخرجت في مشاهد متتابعة ومتوالية.

وأضاف: الجميل في الكتاب أنه جاء بدون عناوين ولا هوامش، ولا أقسام ولا فصول، هي قصة واحدة من الغلاف إلى الغلاف، قصة السعودية والسعوديين، من الولادة والتكوين إلى الريادة والتمكين، ومن النشأة والتأسيس إلى الوحدة والتوحيد.

وتناول المؤلف الوقائع والأحداث التاريخية التي صاحبت مسيرة النشأة والتأسيس منذ تولي الإمام محمد بن سعود إمارة الدرعية عام 1139هـ وحتى قيام الملك عبدالعزيز بإعلان توحيد المملكة العربية السعودية عام 1351هـ، وذلك عبر الإبحار في بطون الكتب والمصادر التاريخية التي عاصرت هذه الرواية الخالدة ووثقت وقائعها وأحداثها.

وجمع في كتابه ما يظن أنه لم يجتمع في كتاب واحد؛ حيث قصد أتم الروايات فنقلها وأضاف إليها من غيرها ما ليس فيها، وأودع كل حادثة في سياقها، ثم قام بإعادة تشكيل تلك القصص والوقائع كما وقعت، وأخرجها وفق تركيبة قصصية مترابطة لجذب حواس القارئ وإثارة حماسه لمعرفة النتائج والنهايات.

وقد اعتمد "العبودي" في جمع وترتيب الوقائع والأحداث التاريخية محل البحث، على أبرز المؤرخين الذين عاصروا تلك الفترات التاريخية ووثقوا أحداثها وأرّخوها كل حسب معاصرته لتلك الأحداث.

وقال: جمعت هذه القصص والأحداث التي تتضمن وقائعَ تنشر لأول مرة؛ ليدرك الصغير والكبير، ويعلم القريب والبعيد كيف كنا في فُرقة وشتات وقتال وحروب، وكيف أصبحنا في وحدة واجتماع وأمن واستقرار، فلله الفضل والمنة، وله الحمد من قبل ومن بعد.