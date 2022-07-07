‫في يوم التروية.. "الصحة" تذكّر بأهمية "التروية" وتنصح ضيوف الرحمن بشرب الماء

ذكرّت "الصحة" بأهمية "التروية"، في يوم التروية الثامن من ذي الحجة، داعية حجاج بيت الله الحرام إلى الإكثار من شرب الماء، لدوره الكبير في الوقاية من الجفاف ومضاعفات ضربات الشمس.