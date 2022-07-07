‫في يوم التروية.. "الصحة" تذكّر بأهمية "التروية" وتنصح ضيوف الرحمن بشرب الماء
محليات

‫في يوم التروية.. "الصحة" تذكّر بأهمية "التروية" وتنصح ضيوف الرحمن بشرب الماء

لدورها في الوقاية من الجفاف وضربات الشمس
عبدالله البرقاوي
عبدالله البرقاوي

ذكرّت "الصحة" بأهمية "التروية"، في يوم التروية الثامن من ذي الحجة، داعية حجاج بيت الله الحرام إلى الإكثار من شرب الماء، لدوره الكبير في الوقاية من الجفاف ومضاعفات ضربات الشمس.

جاء ذلك عبر رسائلها التوعوية التي تقوم ببثها عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت "الصحة" وضمن جهودها التوعوية قد أطلقت دليلاً توعويًّا يتضمن الإرشادات الصحية للحاج، وذلك ضمن الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وزارة الصحة
حج 1443
يوم التروية

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