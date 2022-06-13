في "يوم الشريك".. stc تكرم شركاءها المساهمين في دعم المحتوى المحلي

وتقديراً لجهود الشركاء الذين أسهموا بشكل فعال في تحقيق أهداف إستراتيجية الشركة مستمدة من إستراتيجيتها تجرأ كرمت stc عدداً من الشركاء المميزين بمجموعة من الجوائز جاءت على النحو التالي: جائزة الشراكة في برامج التحول الرقمي المحلي حصلت عليها شركة ماستر وركس، وجائزة تجديد تجربة العميل المحلي حصلت عليها شركة أبانا وجائزة الشراكة في برامج التحول الرقمي الدولية حصلت عليها شركة أريكسون، وجائزة التميز التشغيلي الدولية حصلت عليها شركة سيسكو، وجائزة تجديد تجربة العميل الدولية حصلت عليها شركة زد تي اي، وجائزة المساهمة في النمو الدولية حصلت عليها شركة هواوي.