في يوم المرأة العالمي.. أكاديمية سعودية تدعو لتقليص الفجوة الإدارية بين النساء والرجال

وأشارت إلى أن التشريعات والإصلاحات التي قامت بها الدولة على مدار السنوات الماضية لضم المرأة بشكل أكبر في دفع عجلة التنمية، وحرصها على وضع الكفاءات من النساء في مناصب عليا في مجالات عدة، ساهمت في تقدم مركز المملكة في عدد من المؤشرات المرتبطة بالمرأة؛ من أبرزها مؤشر حصة المرأة في سوق العمل "من إجمالي القوى العاملة" لتصل إلى 31.8 في المائة في العام الماضي 2021م، متجاوزًا مستهدف 2020 في الوصول إلى 27.6 في المائة، ومؤشر معدل المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات، ليصل إلى 33.5 في المائة، متجاوزًا مستهدف 2020 في الوصول إلى 26.15 في المائة، ومؤشر "المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون" الصادر عن مجموعة البنك الدولي 80 نقطة من 100 في عام 2021".