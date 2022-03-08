في يوم المرأة العالمي.. السفارة البريطانية بالرياض تحتفي بـ20 فنانة سعودية

وقالت السيدة آنا والترز، نائبة السفير البريطاني في افتتاح المعرض خلال حفل لكبار الشخصيات عُقد في وقت سابق اليوم: "إن اليوم العالمي للمرأة في 8 مارس هو فرصة لنا للاحتفال بإنجازات المرأة السعودية وحول العالم. ونحن نعلم أن العديد من النساء يدرسن الفن، لكن القليل منهن يحظين بفرصة عرض أعمالهن. وبالتعاون مع مركز "لكم آرت سبيس"؛ يسرنا أن نقدم لهؤلاء النساء الموهوبات من مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية منصة لعرض أعمالهن وتطويرها، وتعزيز بناء مهاراتهن كفنانات. إن دعم تمكين المرأة والقيادة، وتشجيع الإدماج، وتطوير الصناعات الإبداعية، كلها أولويات مشتركة للمملكة المتحدة ورؤية المملكة 2030".