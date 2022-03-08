في يوم المرأة العالمي.. السفارة البريطانية بالرياض تحتفي بـ20 فنانة سعودية

احتفالًا باليوم العالمي للمرأة 2022، نظّمت السفارة البريطانية في الرياض بالتعاون مع مركز "لكم آرت سبيس" معرضًا يضم أعمال 20 فنانة سعودية من كل من: (الرياض، وجدة، والخبر وجيزان، وأبها).
وسيتم عرض أعمال الفنانات، ويقمن بتطوير مهارات التواصل في بناء مجموعات الأعمال لبناء حياتهم المهنية في المستقبل وملامح شخصياتهم العامة.
وتم تصميم الأعمال الفنية على أساس "انطباعات الفنانين عن المملكة المتحدة"، ويتم عرضها في مركز لكم آرت سبيس في مدينة الرياض خلال الفترة من 7 إلى 9 مارس 2022.
وقالت السيدة آنا والترز، نائبة السفير البريطاني في افتتاح المعرض خلال حفل لكبار الشخصيات عُقد في وقت سابق اليوم: "إن اليوم العالمي للمرأة في 8 مارس هو فرصة لنا للاحتفال بإنجازات المرأة السعودية وحول العالم. ونحن نعلم أن العديد من النساء يدرسن الفن، لكن القليل منهن يحظين بفرصة عرض أعمالهن. وبالتعاون مع مركز "لكم آرت سبيس"؛ يسرنا أن نقدم لهؤلاء النساء الموهوبات من مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية منصة لعرض أعمالهن وتطويرها، وتعزيز بناء مهاراتهن كفنانات. إن دعم تمكين المرأة والقيادة، وتشجيع الإدماج، وتطوير الصناعات الإبداعية، كلها أولويات مشتركة للمملكة المتحدة ورؤية المملكة 2030".