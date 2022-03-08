في يوم المرأة العالمي.. العضو المنتدب للزمازمة يشيد بدور "القيادة" في تمكين المرأة

وبيّن أن المرآة تأتي في مقدمة من شملتهم هذه الرؤية بالعناية والاهتمام، فقد حققت المرأة العديد من المكاسب، مشيرًا إلى مشاركة المرأة في شركة الزمازمة بمختلف الأعمال والأنشطة وبرامج العمل، على مدار العام، وتزداد هذه المشاركة مع قدوم الحجاج، حيث توجد المرأة في كل المواقع الإدارية والميدانية، وتقوم بدورها كمواطنة سعودية مكنتها القيادة الرشيدة من الحضور بفاعلية في شتى المجالات.