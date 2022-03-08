في يوم المرأة العالمي.. العضو المنتدب للزمازمة يشيد بدور "القيادة" في تمكين المرأة

أكد العضو المنتدب للزمازمة حسن بن محمود أبوالفرج أن للمرأة السعودية دورًا مهمًا في ظل ما تشهده المملكة في هذه المرحلة، مشيدًا بدور القيادة في تمكين المرأة، وحضورها بفاعلية في شتى المجالات.
وأكد أبو الفرج في يوم المرأة العالمي أن المرأة تعمل في الزمازمة بمكة المكرمة، في ظل ما تشهده بلادنا في هذه المرحلة مع الحراك المتسارع على مختلف المجالات، وفقًا لرؤية سمو ولي العهد لتنير لنا الطريق نحو التحول إلى العمل المؤسسي الذي يحقق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لجميع شرائح المجتمع.
وبيّن أن المرآة تأتي في مقدمة من شملتهم هذه الرؤية بالعناية والاهتمام، فقد حققت المرأة العديد من المكاسب، مشيرًا إلى مشاركة المرأة في شركة الزمازمة بمختلف الأعمال والأنشطة وبرامج العمل، على مدار العام، وتزداد هذه المشاركة مع قدوم الحجاج، حيث توجد المرأة في كل المواقع الإدارية والميدانية، وتقوم بدورها كمواطنة سعودية مكنتها القيادة الرشيدة من الحضور بفاعلية في شتى المجالات.
وأكد أن المرأة السعودية أثبتت أنها على قدر هذه المسؤولية، وأنها محل للثقة، بتحقيقها العديد من الإنجازات والنجاحات والابتكار في مجال سقيا ماء زمزم لضيوف الرحمن.