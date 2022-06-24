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في 21 يومًا فقط.. شاهد 24 ألف مستفيد من خدمات "إرشاد ودلالة" بالحرم

"العبدلي": برنامج باللغتين الفرنسية والأوردية وبمشاركة المنسوبين والمطوفين
في 21 يومًا فقط.. شاهد 24 ألف مستفيد من خدمات "إرشاد ودلالة" بالحرم
جانب من تقديم الخدمات الإرشادية للحجاج
سبق
سبق

ضِمن برامجها في موسم الحج، نفّذت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلةً في إدارة خدمات المطوفين، برنامج "إرشاد ودلالة".

أوضح مدير إدارة خدمات المطوفين عبدالرحمن العبدلي أن البرنامج يهدف إلى تقديم خدمات إرشادية ومكانية للحجاج باللغتين الفرنسية والأوردية من قِبل منسوبي الإدارة وبمشاركة المطوفين، حيث بلغ عدد المستفيدين من برنامج "إرشاد ودلالة" خلال الفترة من 1 - 22 ذي القعدة 1443 (24.596) مستفيدًا.

وأكد "العبدلي" أن الإدارة قامت بتكثيف جهودها من خلال العاملين بها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام بحزمة من البرامج في مختلف المحاور على المستويين التوجيهي والإرشادي وأيضاً التنظيمي.

وأوضح أن البرامج تُعنى بمتابعة حثيثة ومستمرة من وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية بالمسجد الحرام وإنفاذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، في تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن وقاصديه، سائلين المولى -عز وجل- أن يتمم على الحجاج حجهم.

ضيوف الرحمن
موسم الحج
الرئاسة العامة لشؤون الحرمين
وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية
الحجاج
حج 1443هـ

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