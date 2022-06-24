في 21 يومًا فقط.. شاهد 24 ألف مستفيد من خدمات "إرشاد ودلالة" بالحرم

وأوضح أن البرامج تُعنى بمتابعة حثيثة ومستمرة من وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية بالمسجد الحرام وإنفاذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، في تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن وقاصديه، سائلين المولى -عز وجل- أن يتمم على الحجاج حجهم.