في 48 قرية.. تشغيل شبكات المياه لخدمة أكثر من 22500 مستفيد بعيدابي جازان

وقالت الشركة: "القرى المستفيدة هي: (قائم العرب، الفقاص، الفطحة، القاحطي، الموقعة، المحافظة الضحوي، المرور، السوق القديم، مشعوي، الجامع الكبير، أبو العدنة، الورود، العطبة، سر عيسى، البلدية سابقًا، المهدج، الدمنة، الخلية، المراويغ، المرماد الغربي، المرماد الشرقي، المسلخ، الخزان العالي، قاع قصي، الخطو، الزمر، البويرة الغربي، البويرة الشرقي، الشرطة، ثاهر الجنون، لحج الحثول، معصور، الوشايا، مطرح السيد، الأرواق، الراحة، باطن العشرة، العشبة، الزاملة، عردود، جوشب، مصلوم، عطوان، السيمران، صليبة، الكدى، المرماد الجنوبي)؛ مبينةً أن المشروع يأتي بهدف تعزيز منظومة المياه في المنطقة، وزيادة نِسَب التغطية، وتحسين الكفاءة التشغيلية للخدمات المائية في المحافظة.