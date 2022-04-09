قائد مركز القيادة والسيطرة لأمن العمرة لـ"سبق": 2500 كاميرا لرصد ومتابعة المسجد الحرام

وقال: هناك تواصل وتنسيق مستمر مع جميع الشركاء، مؤكدًا أن الاستعانة بهم بجميع المواقف تؤدي إلى نجاح الجميع وتسخير كل التقنيات الحديثة والكادر البشري بالمركز لهدف واحد هو التأكد من تمكين المعتمرين والزوار لأداء مناسكهم بأمن وطمأنينة ويسر، وأن تكون رحلة العمرة رحلة ممتعة، بعون الله.